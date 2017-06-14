Чебоксары, 14 июня, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии жилищное строительство снижается. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе-мае 2017 года в республике построено 1887 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 105,7 тыс. кв. метров, что на 1,8% меньше по сравнению с январем-маем 2016 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В структуре общей площади жилья строительными компаниями введено почти 81,1 тыс. кв. метров, что на 21,7% выше уровня января-мая 2016 года. Объём обеспечен в основном за счёт строительства нового жилья: построено 66,4 тыс. кв. метров — это на 0,2% меньше к уровню аналогичного прошлогоднего периода. По данным ведомства, реконструировано 14,66 тыс. кв. метров жилья — рост в 181 раз. Жители Чувашии за месяц построили 18,6 тыс. кв. метров — снижение на 40,1%.

Согласно представленным данным, средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила по итогам года 31 545 рублей. Это на 9,1% меньше уровня января-мая 2016 года.

По данным Минстроя Чувашии, в настоящее время в республике комплексная застройка территорий осуществляется на 2 тыс. га с планируемым жилищным фондом 7 млн кв. м. С учётом индивидуального жилья в республике планируется ввести в этом году не менее 630 тыс. кв. жилья. В республике ведётся долевое строительство 121 объекта 76 организациями-застройщиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии построено 9911 квартир общей площадью 629,8 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,4%.