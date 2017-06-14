Киев, 14 июня, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Под стандарты НАТО будет переформатирована структура министерства обороны Украины в ближайшие два года, заявил советник президента Украины, помощник министра обороны Украины Юрий Бирюков, передает 13 июня украинский «5 канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По его словам, оргштатная структура оборонного ведомства будет серьезно изменена для того, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса. Так, у командиров подразделений появится «больше свободы в применении оружия и отдачи приказов».

Помощник министра обороны добавил, что изменения коснутся как высшего руководства, так и командиров и начальников боевых подразделений.

«Также меняется логистическая система, меняется система подготовки», — сказал Бирюков.

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Напомним, 8 июня Верховная рада приняла законопроект, который объявляет вступление Украины в НАТО основным принципом внешней политики страны. По мнению экспертов, новый закон вовсе не отражает стремление народа Украины, а является преступлением против него.