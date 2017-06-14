Мадрид, 14 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. «Пикардо предложил Испании проявить смелость и повести диалог на равных, отказавшись при этом от попыток навязать Скале испанский суверениет», — сказал Пикардо, выступая в комитете по деколонизации Организации Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА REGNUM

Габралтар в связи с выходом Великобритании из ЕС оказался в пикантной ситуации: с одной стороны крошечное государство желает оставаться под патронатом Лондона, с другой — находиться в Евросоюзе, что выбытие Альбиона из Сообщества делает невозможным. Воссоединяться с Испанией (Гибралтар отошел от пиренейского королевства Соединенному Королевству в 1713 году по Утрехтскому договору) желания у Скалы нет.

Пикардо, по словам испанского издания, «ценит тон нынешнего министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса, который разговаривает менее напористо и с бо́льшим уважением к собеседнику, чем его предшественник Гарсия-Маргальо, но имеет те же цели — подчинить Гибралтар Мадриду».

Читайте также: Испания: «Гибралтар наш!»

«Испания также приняла участие в дискуссии, развернувшейся в комитете по деколонизации, однако осталась при своем мнении: вопрос Гибралтара должен решаться в прямых двусторонних переговорах Мадрид — Лондон», — заключает La Razón.