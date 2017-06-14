Каракас, 14 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Некоторое время назад генпрокурор Луиса Ортега Диас заявила о том, что «созыв Конституционной Ассамблеи является нарушением Основного закона страны и не входит в полномочия президента, поэтому должен быть аннулирован».

Советский плакат Плакат Силы мира непобедимы! Б. Ефимов, Н. Долгоруков. 1950

«После оглашения вердикта ВС можно говорить о том, что трещина в отношениях между Николасом Мадуро и Луисой Ортега увеличилась», — считает издание, доводя до сведения своих читателей секрет Полишинеля.

Для руководства оппозиции отказ Верховного Суда не явился неожиданностью: по мнению венесуэльского СМИ Ultimas noticias, «Круглый стол демократического единства» не то, что был готов к такому повороту событий — он планировал их и потому тут же выложил «домашнюю заготовку»: глава постоянной Комиссии по внутренним делам Национальной Ассамблеи (парламента Венесуэлы) Дельса Солорсано тут же выступила с заявлением, что «рассмотрение вопроса внутри страны можно считать закрытым. Теперь мы обратимся за международной помощью».

Если вспомнить, что оппозиция уже не раз открытым текстом приглашала Организацию Американских Государств вмешаться во внутренние процессы Венесуэлы, удивительным заявление Солорсано назвать нельзя.

Кроме того, упомянутая выше депутат Национальной Ассамблеи сообщила, что протесты оппозиции продолжатся: «Никто не вправе заставить нас отказаться от борьбы за спасение своей родины».