Урай, Югра, 14 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Югре обсуждают кровавую находку в деревне Ушья, где обнаружено множество выброшенных пробирок с кровью и медицинских игл. Фотографии несанкционированной свалки медицинских отходов появились в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UlliPixa Шприцы

О шприцах и пробирках с кровью на дороге, проложенной рядом с местной свалкой, стало известно из сообщества ВКонтакте «Это Урай, детка». По словам автора поста, они с друзьями стали свидетелями незаконного выброса медицинских отходов в деревне Ушья, которая находится в Кондинском районе ХМАО-Югры.

По мнению пользователей соцсетей, этот биоматериал либо выбросили из фургона, где проводили экспресс-тест на ВИЧ у местных жителей, либо он принадлежит лаборатории Мулымского ФАП, расположенного поблизости. Местные жители сообщили о находке в полицию.

Отметим, департамент здравоохранения ХМАО пока не комментирует случившееся.

Добавим, случаи несанкционированного складирования медицинских отходов не являются такой уж редкостью. Такие случаи уже были в Свердловской области и в других регионах Урала.