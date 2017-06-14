Москва, 14 июня, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Читайте также: «Митрохина вернут!»: успокоили взбудораженную задержанием публику у ГД

Одиночный пикет против реновации жилья в Москве

Госдума в третьем окончательном чтении обсудит законопроект о реновации. Законопроект гарантирует право на судебную защиту в полном объеме, то есть обжаловать можно будет как само решение о реновации, так и качество предоставляемого в рамках программы жилья. Кроме того, документ определяет, что под снос могут пойти только дома до 9 этажей первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструкции, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год.