Петропавловск-Камчатский, 14 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. На Камчатке рассмотрение дела о преступной группе, которая ловила краснокнижных кречетов на севере региона, завершилось обвинительным приговором для всех её участников (кроме организатора). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, почти все получили условные сроки.

(сс) Суд

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В колонию строгого режима суд отправил только одного — самого молодого участника группы. Дело в том, что 23-летний житель Симферополя имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления (грабеж, незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Поэтому, с учетом рецидива тяжких преступлений суд приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии. Остальные получили условный срок от 2 до 3 лет.

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«Редких птиц злоумышленники содержали в специально подготовленных помещениях, оборудованных естественной вентиляцией, насестами, игольчатыми ковриками. При этом каждого кречета для ограничения движения и исключения возможности причинения повреждений другим птицам, члены группы снабдили клубочками, надетыми на голову, и привязали при помощи опутанок к насестам. Отдельные участники группы добывали для кречетов корм, обеспечивали их регулярное кормление и уход для сохранения их в живом виде с целью дальнейшей перепродажи в страны Ближнего Востока», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная группа состояла из 11 человек. Они ловили птиц на севере региона, поймали 17 особей, причинив ущерб на 19 млн рублей. У злоумышленников изъяты многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания в неволе добытых птиц. В ходе следствия оба бригадира заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и рассмотрены судом в особом прядке.

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Не осужден пока только организатор преступной группы — уроженец Северной Осетии 1969 года рождения. Он руководил браконьерами, находясь в одном из регионов на юге России. Причем ранее этот мужчина уже был судим на Камчатке за отлов кречетов, но тогда отделался штрафом и покинул территорию полуострова. Сейчас его розыск продолжается.