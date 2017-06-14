Берлин, 14 июня, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В сеть выложено рекламное видео Audi, на котором запечатлен процесс самостоятельной парковки A8, ролик длительностью 28 секунд опубликовало 13 июня издание Road Show.

Car-pics.ru Audi A8

Небольшой тизер-ролик демонстрирует одну из заявленных функций Audi A8 2018 — автоматическую парковку. Если судить по видео, то для активации данной функции потребуется лишь одно нажатие кнопки на смартфоне.

По сравнению с существующими полуавтономными системами показанный в ролике процесс кажется слишком простым, ведь подобные системы от Tesla и BMW требуют большего внимания, при их работе автовладелец вынужден следить за самостоятельными действиями автомобиля.

Опубликованный ролик также дает возможность лучше рассмотреть внешность нового автомобиля от Audi. Задние фонари представляют собой традиционные светодиодные модули Audi, у багажника можно видеть небольшой аэродинамический подъем.

Когда зрителю показывают переднюю часть автомобиля, он находится далеко, но можно заметить, что у машины просто гигантская решетка радиатора и тонкие фары. В салоне можно видеть интересный дизайн рулевого колеса и приборную панель, которая, судя по всему, является единым дисплеем.

Напомним, презентация автомобиля должна пройти в рамках мероприятия Audi Summit, которое пройдет 11 июля 2017 года в Барселоне. Уже известно, что A8 будет полугибридом. Автомобиль будет оборудован автопилотом 3-третьего уровня, но пока неизвестно, будет ли доступна эта функция при старте продаж.