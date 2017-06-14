Афины , 14 июня, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московичи считает, что Греция находится «на правильном пути», пишет 13 июня Berliner Zeitung.

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В интервью изданию он выразил надежду, что 15 июня международные кредиторы Евросоюза и Международного валютного фонда смогут достичь окончательного соглашения по облегчению долгового бремени Греции.

Напомним, что 23 мая в ходе восьмичасового заседания сторонам не удалось достичь общего соглашения, несмотря на то, что Греция выполнила условия предварительной договоренности с кредиторами.

В рамках договоренностей с кредиторами по пакету реформ, парламент Греции принял 18 мая пакет мер жесткой экономии, необходимый для получения очередного транша в размере €7 млрд.

«Пакет реформ, который приняла в мае Греция, действительно, является очень жестким, я никому бы не пожелал сокращение пенсий на 25% и повышение налогов, но она выполнила часть уговора, поэтому должна быть вознаграждена», — добавляет Шойбле.

Соглашение между Грецией и кредиторами позволит стране получить новую порцию кредитов, которая сможет пойти на выплаты долга в размере €7 млрд до июля текущего года.

«Я убежден, что третья программа помощи станет последней, — подытожил еврокомиссар. — После этого Греция сможет вновь стать нормальным членом еврозоны и восстановиться к 2018 году».

Как сообщало ИА REGNUM, если ЕС и МФВ приостановят кредитование в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, Грецию ждет дефолт — Афины не могут выполнять свои обязательства перед прочими кредиторами по старым долгам.

Поскольку Греция — член еврозоны, ее дефолт повлечет за собой непредсказуемые последствия для валютного блока.