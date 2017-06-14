Москва, 14 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность создавать собственные виртуальные маски. Сообщение об этом 13 июня было опубликовано на странице «Маски ВКонтакте».

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«Представляем Маски ВКонтакте — отличный способ удивить друзей новыми эффектами и повеселиться! При создании истории нажмите на кнопку «Маски», выберите образ и поделитесь фотографией или видео с друзьями», — говорится в сообщении.

На данный момент маски доступны только в разделе «Истории», однако в дальнейшем они появятся в других сервисах «ВКонтакте». При этом любой пользователь может загрузить свою маску в специализированное сообщество. В случае ее одобрения модератором, эта маска будет представлена в общем каталоге.

«Хотите создать собственную маску? Такая возможность есть у каждого. Изучите документацию нашего сообщества, подготовьте маску и отправьте её боту», — сообщает соцсеть.

При этом отмечается, что авторам наиболее удачных работ администрация «ВКонтакте» может предложить дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что в мае аналогичную функцию внедрила у себя социальная сеть Instagram. Новшество представляет собой аналог такой же функции в мессенджере Snapchat.