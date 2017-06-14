Москва, 14 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. На вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, поступили Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С», сообщили в Минобороны РФ.

Transural.egloos.com 2С19М2 «Мста-С»

Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили для эксплуатации новой техники прошли соответствующее переобучение.

САУ размещены в специально возведённых парках с необходимой инфраструктурой.

Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения.

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Как сообщало ИА REGNUM, продолжается плановое оснащение Вооруженных сил РФ современным вооружением и военной техникой, а также ремонт и модернизация имеющихся образцов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на 12 апреля 2017 года в целом оснащённость ВС РФ современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности составляет 58,3%, а исправность — 94%.

Напомним, для выполнения задачи, поставленной верховным главнокомандующим, планируется довести к концу 2017 года показатель современности вооружения и военной техники в войсках до 62%.

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