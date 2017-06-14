Анкара, 14 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил 13 июня изоляцию Катара со стороны соседних государств, назвав подобные действия противоречащими духу ислама, сообщает 14 июня GeoTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Роджеп Эрдоган

Причиной изоляции, по официальной версии, стала поддержка Катаром мирового терроризма, что, в свою очередь, отвергается Дохой.

«Очень серьезная ошибка была допущена в отношении Катара, изоляция страны — это антигуманная мера, противоречащая ценностям ислама», — уверен Эрдоган.

«Это то же самое, как если бы мы приняли решение применить к Катару смертную казнь», — добавил президент Турции.

«Катар, как и Турция, продемонстрировал свою решительную непримиримость к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому нет никакого смысла устраивать клеветнические кампании против этой страны», — резюмировал Эрдоган.

Напомним, 5 июня многие страны Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, в их числе Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен. Официальной причиной этому стала поддержка Катаром мирового терроризма.