Берлин, 14 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в своем интервью Bloomberg TV, что «двери ЕС открыты для Великобритании, если она откажется от Brexit», передает 13 июня Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Мы уважаем решение британского правительства, которое заявило намерение и дальше придерживаться курса Brexit, но если оно все-таки изменит свое решение, то двери ЕС для Великобритании открыты», — отметил Шойбле.

Однако, по его мнению, такой исход событий «маловероятен».

Напомним, что следующие переговоры по Brexit запланированы на 19 июня.

«Переговоры должны состояться, мы всегда приходим к разумным решениям, — добавляет Шойбле. — Нам нужно минимизировать ущерб от Brexit для всех сторон».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.