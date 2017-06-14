Минфин ФРГ: Если Британия откажется от Brexit, двери в ЕС открыты
Берлин, 14 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в своем интервью Bloomberg TV, что «двери ЕС открыты для Великобритании, если она откажется от Brexit», передает 13 июня Die Welt.
«Мы уважаем решение британского правительства, которое заявило намерение и дальше придерживаться курса Brexit, но если оно все-таки изменит свое решение, то двери ЕС для Великобритании открыты», — отметил Шойбле.
Однако, по его мнению, такой исход событий «маловероятен».
Напомним, что следующие переговоры по Brexit запланированы на 19 июня.
«Переговоры должны состояться, мы всегда приходим к разумным решениям, — добавляет Шойбле. — Нам нужно минимизировать ущерб от Brexit для всех сторон».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.