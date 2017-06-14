Москва, 14 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вряд ли бы пошел на вооруженный конфликт в 2008 году, если бы за ним никто не стоял. Об этом, как передает RT, заявил президент РФ Владимир Путин во второй части фильма режиссера Оливера Стоуна, показанного на телеканале Showtime.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«У меня нет 100% уверенности, что его кто-то спровоцировал, кто-то подталкивал, стоял у него за спиной, — заявил глава государства. — Но мне кажется, он никогда не решился бы самостоятельно на эту провокацию. Я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал».

При этом Путин добавил, что власти России очень удивились, когда узнали, что в западных СМИ выставляют Москву виновной в «нападении на Грузию».

«Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные СМИ обвиняют в этом нападении Россию, — подчеркнул российский лидер. — И главное, что в это миллионы людей поверили».

Путин напомнил, что Саакашвили публично заявил о начале военной операции в Южной Осетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера документального фильма «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна состоялась в США 12 июня. Всего в картине 4 серии, которые режиссер снимал в течение двух лет.

Читайте также: Стоун: Трамп в отношениях с Россией «припёрт к стенке» спецслужбами США

Читайте также: Путин прокомментировал слова Клинтон, сравнившей его с Гитлером