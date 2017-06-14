Москва, 14 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал обложку журнала Foreign Affairs, на которой изображен раненый медведь с подписью «Россия Путина. В нокдауне, но не в нокауте».

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

Стоун пояснил президенту РФ, что издание выражает точку зрения американских властей. Кроме того, в ряде статей авторы выражают озабоченность происходящим в России.

Путин ответил, что «кто-то мечтает, и кто-то хочет думать», что Россия повержена, однако это не соответствует действительности. И авторы статей знают об этом.

«Это их мечты», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что в США и в Евросоюзе есть разные люди с разными мнениями. Есть те, кто думают о проблемах и угрозах и смотрят на десятилетия вперед, а есть те, кто живет «только от выборов до выборов», и думают они «только о своих собственных политических интересах».

Вот первые и думают о России по-другому. Кроме того, подчеркнул президент, немногие страны мира сейчас не только обладают, но и пользуются своим суверенитетом, Россия входит в их число. И как бы ни старались «демонизировать Россию», РФ — это демократическое государство и суверенная страна.

«С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большое преимущество», — заключил Путин.

12 июня в США состоялась премьера четырехсерийного документального фильма «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна. Лента была тепло встречена зрителями, однако сам автор подвергся критике со стороны СМИ.