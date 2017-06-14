Москва, 14 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В России за неделю (31 мая — 7 июня) численность безработных граждан снизилась на 1,2% и составила 838 тыс. 371 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 млн 003 тыс. 672 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 76 регионах России.

В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Забайкальском крае и Ростовской области.

По состоянию на 7 июня 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов заявил, что «рынок труда в России стабилизировался. То есть цифры возвращаются на естественные для себя позиции».

Напомним, с 15 марта (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время количество безработных граждан в РФ убывает. За два месяца работу нашли 85 тыс. 224 безработных.

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