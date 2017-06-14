Вашингтон, 14 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Санкции против Белоруссии еще на год продлил президент США Дональд Трамп, говорится в сообщении Белого дома 13 июня.

Санкции

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В подписанном президентом США Дональдом Трампом указе отмечается, что действия «отдельных представителей правительства Белоруссии и других лиц» продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

В связи с этим, режим чрезвычайной ситуации в области национальной безопасности США, объявленный 16 июня 2006 года, <…> должен быть продлен после 16 июня 2017 года», — говорится в документе.

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Напомним, в 2006 году президентом США Джорджем Бушем-младшим были подписаны санкции против правительства Белоруссии, которое «разрушило демократические институты и подорвало демократические процессы в Белоруссии абсолютно недемократическими выборами в марте 2006 года».

Санкции против республики продлеваются Соединенными Штатами каждый год. В случае, если санкции не будут продлены, их действие автоматически прекратится через три месяца после окончания их срока действия.