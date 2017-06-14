Москва, 14 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядок предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам на реализацию инвестиционных проектов, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

В частности, госгарантии не будут предоставлены в случае, если принципалы и бенефициары являются иностранными юридическими лицами, а также если доля офшорных компаний превышает 50% уставного капитала принципала.

Кроме того, госгарантия может быть отозвана, если будет установлен факт нецелевого использования обеспеченных госгарантией заемных средств.

Уточняются и другие условия предоставления госгарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 гола правительство РФ изменен порядок предоставления государственных гарантий по кредитам и облигационным займам на реализацию инвестиционных проектов.

В частности, в правила предоставления госгарантий на инвестпроекты включены положения, направленные на защиту интересов России как гаранта от недобросовестного поведения принципалов, которым оказывается государственная гарантийная поддержка.

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