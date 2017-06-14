Москва, 14 июня, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Не обновленное программное обеспечение является источником критически опасных уязвимостей в IT-системах российских промышленных компаний, госструктур, банков и телекоммуникационных операторов. Об этом 14 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Positive Technologies.

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В отчете говорится, что внешний нарушитель, обладающий даже минимальными знаниями и низкой квалификацией, способен получить контроль над критически важными ресурсами компаний. Тесты показали, что такая возможность присутствует в 55% случаев.

Отмечается, что в сетевой периметр удалось преодолеть из-за уязвимостей веб-приложений 77% работ, а в 23% — из-за уязвимостей, связанных с использованием словарных паролей.

Кроме того, IT-системы крупных российских структур в 40% случаев содержат уязвимости, связанные с недостатками конфигурации. 27% систем обладают уязвимостями, связанными с ошибками в коде веб-приложений, 20% — уязвимостями из-за того, что не было обновлений софта.

Отмечается также, что средний возраст наиболее устаревших неустановленных обновлений по системам, где такие уязвимости были обнаружены, составляет девять лет.

Напомним, что на сегодняшний день в мире существуют угрозы глобальных кибератак, одна из которых состоялась в мае 2017 года. Тогда хакеры с помощью вируса WannaCry атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Вирус затронул деятельность таких российских структур, как «МегаФон», «ВымпелКом», а также МВД, МЧС, Минздрав, РЖД.