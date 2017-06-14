В 20 километрах от Ниагарского водопада перевернулся грузовик с химикатом
Канада, 14 июня, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Канаде в районе Ниагарского водопада перевернулся грузовик, перевозивший ядовитые вещества, сообщает телеканал CTV.
Лада Котова ИА Красная Весна
Ниагарский водопад
Инцидент произошел в 20 километрах от Ниагарского водопада — в районе города Сент-Катаринс (провинция Онтарио). Грузовки перевозил токсичный взрывоопасный газ фосфин.
В результате ДТП трейлер перевернулся. В двухкилометровой зоне власти провели эвакуацию населения.
Уточняется, что утечек опасного вещества нет. О пострадавших не сообщается.
Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП. В районе происшествия образовались многокилометровые пробки.