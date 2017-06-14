Москва, 14 июня, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ выделены субсидий на реконструкцию объектов здравоохранения в субъектах Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Пять регионов России получат субсидии в размере 358,5 млн рублей на капитальный ремонт медицинских организаций, находящихся в ведении региональных органов исполнительной власти, и укрепление их материально-технической базы.

Субсидии для софинансирования капитальных вложений в объекты здравоохранения получат: Магаданская, Псковская, Челябинская области, Чувашская Республика, Красноярский край.

Капремонт планируется провести в Псковском областном онкологическом диспансере, Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства здравоохранения Чувашской Республики (Чебоксары), Челябинском областном клиническом противотуберкулёзном диспансере, Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича, Магаданском областном онкологическом диспансере.

Субсидии предоставляются в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года субсидии в размере 5 млрд 189,5 млн рублей получили 12 субъектов РФ. Средства были выделены, на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.

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