Барнаул, 14 июня, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Алтайского края обнародовало первые результаты ЕГЭ по базовой математике, информатике и ИКТ, географии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Прощай, школа!

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, математику базового уровня сдавали порядка 10,5 тыс. человек, из них 80% сдали экзамен на «4» и «5». Выше стали результаты по информатике и ИКТ, а также увеличилось количество школьников, получивших по этому предмету 100 баллов — 5 человек (в 2016 году — 2 человека). Всего экзамен сдавали почти 600 человек.

Результаты экзамена по географии сохранились на уровне прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента старта сдачи единого государственного экзамена в Алтайском крае зафиксированы три нарушения. Два ученика попались на экзамене по физике и один — на профильной математике.