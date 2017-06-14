Берлин, 14 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Audi раскрыла некоторую информацию относительно гибридной системы новой версии модели A8, автомобиль будет использовать два типа аккумуляторов — на 12 и на 48 вольт, электрификация автомобиля в основном скажется на экономии топлива, сообщило 13 июня издание Car and Driver.

Audi A8

Таким образом, в машине будут установлены одновременно свинцово-кислотный и литий-ионный аккумуляторы, подобный подход уже ранее был реализован в таких автомобилях как: SQ7 TDI, Porsche Panamera и Bentley Bentayga.

От 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора будут питаться освещение, аудиосистема и розетки в салоне автомобиля. 48-вольтовая литий-полимерная батарея придаст автомобилю некоторые гибридные функции.

Гибриды, а точнее — полугибриды (Mild Hybrid) подобные новой A8 ранее уже выпускали такие компании как General Motors (технология eAssist) и Honda (технология Integrated Motor Assist). Суть заключается в том, что ни одна из электрических подсистем не могла выступать в качестве полноценной силовой установки.

В отличие от Toyota Prius, где электродвигатель, соединенный с коробкой передач, может передавать усилие на колеса в паре с бензиновым мотором или самостоятельно на полной мощности, гибриды подобные eAssist или этой A8 могут только снизить рабочую нагрузку двигателя или использоваться при плавном старте.

Небольшая литий-ионная батарея A8 напряжением 48 вольт (примерно такого же размера как и 12-вольтовый аккумулятор) оснащена блоком «мотор-генератор» с ременным приводом, который установлен вместо генератора переменного тока (также как в GM eAssist). Данный блок оборудован водяным охлаждением.

Audi сообщает, что подобная система позволяет двигателю стартовать быстрее и более плавно. При движении на скорости от 55 до 159 км/ч ДВС периодически отключается на время до 40 секунд. Система чаще применяет данную функцию стоп-старт при движении со скоростью ниже 23 км/ч. Все это позволяет экономить примерно 0,7 л на 100 км.

Напомним, премьера четвертого поколения седана Audi A8 запланирована на 11 июля 2017 года, она должна будет пройти в Барселоне в рамках мероприятия Audi Summit. Ранее компания сообщала, что автомобиль будет больше предыдущего, в результате масса кузова будет увеличена на 51 кг.

Моторная гамма A8 будет представлена рядом бензиновых и дизельных двигателей, а топовая версия автомобиля будет оборудована 6,3-литровым бензиновым мотором W12 мощностью 565 л.с.