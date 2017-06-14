Москва, 14 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Москва адекватно ответит на попытки НАТО со всех сторон окружить Россию системами ПРО. Это позволит сохранить стратегический баланс в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, показанном на телеканале Showtime.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Сегодня российский лидер видит две угрозы для страны в действиях НАТО. Во-первых, противоракеты альянса размещены в непосредственной близости от границ России, в странах Восточной Европы. Во-вторых, такие «антиракетные» установки могут быть очень быстро переоборудованы в установки для ударных ракет.

«В Восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят», — пояснил Путин.

Сейчас Россия практически окружена системами ПРО, отметил он. Однако это является грубой ошибкой со стороны западных партнеров, подчеркнул Путин, так как Россия адекватно ответит на эти действия, что будет означать новый виток гонки вооружений.

«При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной, — заявил Путин. — И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь».

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Напомним, в основу документальной ленты «Интервью с Путиным» легли беседы режиссера Оливера Стоуна с главой Российского государства, которые снимались на протяжении двух лет. Премьера первой серии состоялась 12 июня в США, показ продлится до 15 июня. С 19 по 22 июня фильм Стоуна смогут посмотреть российские зрители.

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