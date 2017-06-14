Челябинск, 14 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Проверку информации о невыплате заработной платы сотрудникам автотранспортного предприятия начали челябинские следователи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

В начале июня 2017 года СМИ региона осветили протест бывших работников МУП Челябинский автобусный транспорт. Люди вышли на массовый пикет с требованием выплаты долгов по зарплате за апрель, март 2017 года и компенсации за отпуск. Всего на уличную акцию вышли порядка 200 человек. Кроме требований оплаты зарплатных долгов, бывшие работники муниципального автотранспортного предприятия выдвинули лозунги о наведении порядка на улицах города. Челябинцы обратились к властям с требованием убрать маршрутки. Пикетирующие выразили протест против проводимой политики, которая, по их мнению, выражается в поддержке частных автоперевозчиков в ущерб развитию муниципального общественного транспорта.

Следователи СКР, занимающиеся делом по невыплате зарплатных долгов в муниципальном предприятии, собирают информацию и просят всех пострадавших обратиться в следственные органы. По собранным материалам следователями будет принято процессуальное решение.

Напомним, реформирование челябинского общественного транспорта, как отмечают эксперты, происходит вопреки заявлениям высокопоставленных городских чиновников. Вместо объявленного представителями администрации и самим главой Челябинска Евгением Тефтелевым курса на наращивание доли муниципального общественного транспорта, и доведения ее до 50% фактически реализуется курс постепенной передачи муниципальных маршрутов общественного транспорта в частные руки, заявляют некоторые местные активисты.

Так, 13 февраля 2017 года Евгений Тефтелев заявил, что передача частникам муниципальных маршрутов — вопрос перспективы, но уже сейчас частники будут привлекаться для обслуживания некоторых автобусных маршрутов. В тоже время в МУП «Челябинский автобусный транспорт» заявили, что речи о передаче муниципального транспорта частникам не идет, но на некоторые муниципальные маршруты, которые были сокращены в результате разработки новой маршрутной сети, частники будут привлекаться.

Позже заявления чиновников администрации были реализованы, муниципалитет стал привлекать частных перевозчиков для обслуживания муниципальных маршрутов. Этим дело не ограничилось. Муниципальные власти решили выделять средства частникам и на оплату проезда по некоторым маршрутам льготников.