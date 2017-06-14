Волгоград, 14 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В Волгограде двухэтажный дом в Красноармейском районе города разрушается вместе с жильцами. Обрушение здания произошло поздно вечером 13 июня. По информации регионального ГУ МЧС, в одноподъездном жилом доме № 44 по улице Панфёрова обвалился лестничный пролёт, и частично обрушилась кровля. Людей пришлось спешно выводить из опасного здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

34.mchs.gov.ru Аварийный дом в Волгограде

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Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов второго этажа по пожарной лестнице. Всего было эвакуировано 19 человек, в том числе четверо детей. По информации городской мэрии, пункт временного размещения развёрнут в школе № 31. Здесь кров нашли 15 жителей обрушившегося дома.

Всего же в доме проживает более 40 человек. К счастью, при обрушении здания никто не пострадал. Квартиры жильцов также не повреждены.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы города.

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«Одноподъездный двухэтажный дом 1954 года постройки был признан аварийным в 2016 году», — уточнили в мэрии, добавив, что расселять жильцов уже начали.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первые обрушения зданий в Волгограде за последние несколько месяцев. Так, в конце мая появились сообщения о том, что в доме по улице Невской, 2 образовалась трещина. Людей эвакуировали, дом отключили от инженерных коммуникаций. Как оказалось, на здание находилось на постоянном контроле властей с 2015 года. Изменения в состоянии капитальных конструкций были выявлены в ходе очередного обследования пятиэтажного четырехподъездного дома. Одна из вероятных причин, приведших к появлению трещины, — повышение подвижности грунта, говорят специалисты. Жителям 16 квартир второго подъезда было предложено временно переехать в помещения маневренного фонда.

Покинуть свои квартиры были вынуждены и жильцы дома по проспекту Университетскому, 60 в Советском районе Волгограда. Там, в результате взрыва бытового газа, который прогремел 16 мая, один из подъездов здания просто ложился как карточный домик, оставив без крыши над головой 47 семей.

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Как выяснилось, к таким трагическим последствиям привели несанкционированные работы, которые проводил хозяин расположенного рядом с домом павильона.