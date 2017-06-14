Москва, 14 июня, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Ценам на Brent удалось избежать сильного падения после публикации июньского отчёта ОПЕК и сохранить боковое движение в диапазоне $47,41 — $49,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

Согласно месячному отчету, объём добычи картеля в мае вырос на 1,05%, до 32,139 млн баррелей в сутки, даже при том, что страны ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018 года. Рост объёма добычи вырос в Ливии, Нигерии, Ираке. ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на уровне 96,38 млн баррелей в сутки.

После падения до $47,85 цена восстановилась до $48,64. Покупатели не смогли подняться выше из-за отчета Американского института нефти. За прошлую неделю запасы нефти увеличились в США на 2,8 млн баррелей. Данные также показали увеличение запасов бензина на 1,8 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 1,5 млн баррелей.

14 июня на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,28 (+0,17%). Вечером выйдет отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Цена четыре дня находится в диапазоне $47,41 — $49,12. По итогам дня ожидается выход из него, либо после отчета Минэнерго США, либо после завершения заседания FOMC.

Торги по нефти 13 июня завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,79%, до $48,72 за баррель, WTI — на 0,75%, до $46,67 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 0,35%, до $45,30 за баррель.