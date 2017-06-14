Москва, 14 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Курс рубля 13 июня вышел в плюс с открытия торговой сессии на Мосбирже. В течение дня рублевые пары торговались в боковом тренде в ограниченных диапазонах. Под конец дня рубль растерял часть прибыли на фоне снижения цен на нефть после публикации данных API по запасам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

За прошлую неделю запасы нефти увеличились на 2,8 млн баррелей. По итогам дня он незначительно подорожал к доллару США и подешевел к единой валюте.

14 июня внимание трейдеров будет направлено на заседание FOMC и заявления руководства ФРС США, сделанные после заседания. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение около уровня 57 рублей и даже может снизиться до 56,80 рубля в течение дня.

На рубль начинает оказывать положительное влияние налоговый период. ополнительную поддержку ему окажет Минфин РФ, который сегодня предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) на 40 млрд рублей.

На американской сессии выйдут данные по запасам нефти от Минэнерго США. Учитывая данные API, нефть останется под давлением, что не даст укрепляться рублю.

На сегодня по доллару можно выделить только ценовой диапазон. Направление движения пары будет зависеть от поступающей информации на рынок. Сопротивление находится в зоне 57,30/36 рубля, поддержка — на 56,65 рубля.

Напомним, 13 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5 копеек (-0,09%), до 56,98 рубля, курс евро вырос на 2,50 копейки (+0,04%), до 63,88 рубля. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+23,80%), евро/рубль — 177,0 млн евро (-10,16%).