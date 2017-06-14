Москва, 14 июня, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Спецслужбы России, которые не обладают такими «техническими возможностями» как представители разведки США, не ведут слежку и прослушку за гражданами страны. Об этом, как передает RT, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

«Мы лучше США, потому что у нас нет таких технических возможностей, — заявил глава государства. — Если бы были, может быть, мы были бы такими же, как и вы».

При этом Путин добавил, что в США на спецслужбы идет «колоссальное финансирование».

«Мы (власти РФ) не можем себе такого позволить», — говорит президент.

Более того, по словам Путина, после крушения СССР в стране существует «определенное отторжение к вседозволенности спецслужб» и нет «абсолютного тоталитаризма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая и вторая серии документального фильма «Интервью с Путиным» вышли на телеканале Showtime 12−13 июня. Всего в фильме четыре серии, которые Стоун снимал в течение двух лет.

Последняя серия выйдет в свет 15 июня.

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