Сухой Лог, Свердловская область, 14 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксирован второй случай смерти от вирусного энцефалита. На этот раз жертвой укуса клеща стал 70-ти летний пенсионер из посёлка Алтынай Сухоложского района, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещ

В Свердловской области в 2017 году по состоянию на 13 июня зарегистрировано 16 278 пострадавших от присасывания клещей из них 3347 — дети. Этот показатель ниже в 1,2 раза чем количество укушенных клещом за аналогичный период в 2016 году. Всего в регионе госпитализировано с диагнозом вирусный энцефалит 84 человека, девять случаев заболевания подтверждены лабораторно. С диагнозом клещевого иксодового боррелиоза в больницах области 224 человека, а лабораторно заболевание подтверждено у 72 свердловчан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 2017 году в начале июня от вирусного энцефалита скончалась 68-ти летняя пенсионерка из Екатеринбурга. Она также не была привита, и не обращалась в травмпункт за профилактической инъекцией иммуноглобулина.

Напомним, что, по словам главного врача МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александра Харитонова, спецификой последних лет стало увеличение укусов клещей в городской черте. Так на начало июня 2017 года таких случаев было зафиксировано только в Екатеринбурге более полутора тысяч.