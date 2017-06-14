Благовещенск, 14 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В Амурской области уже есть первые результаты по использованию дальневосточного гектара. Так, семья фермеров в Серышевском районе полученную землю «пустила» под разведение беспокойного хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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В Приамурье на дальневосточный гектар подано почти 3,5 тыс. заявок. Свои бесплатные участки получили уже 1300 человек и не теряя времени активно осваивают землю.

Семья Рудаковых держала больше полусотни лошадей, а вот пастбища хорошего не было и конюшни просторной. И здесь бесплатный гектар пришелся кстати. На полученном в феврале 2017 года дальневосточном гектаре фермеры построили конюшню и под пастбище территорию отвели. Места хватило и стаду коров, которых более 100 уже.

«Душа радуется, мне это нравится! Я сам работаю — я и доярка, и пастух, и сам кошу сено. Вообще нас четыре человека, мы и обслуживаем всю нашу ферму», — рассказал глава фермерского хозяйства Борис Рудаков в эфире ГТРК «Амур».

Как землю получили, так и дело заладилось, хозяйство увеличилось. Табун пополнился породами: абердин-ангусы, герефорды и голштино-фризы. Удои коров увеличились — на радость переработчикам. По словам Рудаковы, выручку расходуют на хозяйство: ГСМ, пиломатериалы, оборудование и строительство коровников.

При этом, семья оформила ещё один бесплатный гектар — в соседнем селе, но уже на супругу. Вот на новом участке еще и пчёл развели.

«Пришел, расписался, выбрал себе гектар, оформили быстро. Очень хорошо, действительно, и выгодно для населения. Хочешь — стройся, хочешь — хозяйство разводи. Знаешь, что земля твоя, никто не придёт и не выгонит с неё», — делится Нина Рудакова.

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Как сообщало ИА REGNUM, у претендентов на бесплатные гектары есть возможность льготного кредитования. В Приамурье в сравнении с другими регионами Дальнего Востока — самый низкий процент отказов. Препятствие чаще всего в том, что выбранный надел уже кому-то принадлежит. Но в муниципалитетах в таких случаях обязательно предлагают другой, пока ещё свободный гектар.