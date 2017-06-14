Берлин, 14 июня, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Большинство сотрудников Федерального агентства по делам миграции и беженцев (Bamf) не имеют соответствующей квалификации, из-за чего возникает множество проблем, пишет 13 июня Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В связи с наплывом мигрантов в 2015 году МВД Германии приняло на работу в Bamf несколько тысяч новых сотрудников, в обязанности которых входит принятие решения: признавать того или иного беженца нуждающимся в убежище или нет.

После скандала с задержанным в апреле 2017 года офицером бундесвера, который был признан Bamf сирийским беженцем и вел двойную жизнь, Федеральное агентство постановило указ об обучении всех своих сотрудников.

Однако, согласно отчету Федерального агентства, опубликованному по запросу фракции Левых в парламенте, на сегодняшний день только у 21% всех сотрудников есть квалификация.

Новая программа обучения по определенным причинам начнется с сентября 2017 года, сообщает Bamf.