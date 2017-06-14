Чита, 14 июня, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Филиал Россельхозцентра в Забайкальском крае не исключает введения режима ЧС из-за нашествия саранчи в регионе. Об этом сегодня, 14 июня, со ссылкой на руководителя ведомства Марину Овчинникову сообщает Zabmedia.ru. По ее словам, основная причина распространения саранчи — это погодные условия.

christels Саранча

«Вторая причина распространения вредителей — это большое количество заброшенных земель. В настоящий момент за помощью к специалистам обратились Красночикойский и Читинский районы. Также ожидаем нашествие саранчи в Шилкинском и Чернышевском районах», — отметила Марина Овчинникова. Она также добавила, что проблем с саранчой не возникает там, где есть сельхозтоваропроизводители.

«У муниципальной власти на обработку заброшенных земель денег нет, но, думаю, мы найдем способ решить эту проблему», — подчеркнула специалист.

Между тем в соцсетях уже появились первые фотографии и комментарии о надвигающемся бедствии.

«Они сжирают все на своем пути, прыгают так будто дождь идет!», — пишут жители Бургени Читинского района. О массовой активности извещают также в Красном Чикое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, саранча угрожает посевам пшеницы на Ставрополье. Она выявлена на 44 га посевов.

Читайте также: Саранча угрожает посевам пшеницы на Ставрополье

В Дагестане саранчой заражены более 100 тысяч гектаров. Наиболее сложная в этом плане ситуация сложилась в Кизлярском, Тарумовском и Ногайском районах.