Москва, 14 июня, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев не согласен с заявлением президента России Владимира Путина, назвавшего отсутствие документа о гарантиях нерасширения НАТО на восток «ошибкой Горбачева». Об этом Горбачев рассказал в интервью «Интерфаксу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Речь идет о периоде, последовавшем за объединением Германии в 1991 году. По словам Горбачева, на тот момент обсуждать вопрос о каких-либо гарантиях нерасширения Североатлантического альянса было невозможно с юридической точки зрения.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — пояснил первый и единственный президент Советского Союза.

Горбачев отметил, что ему непонятно, чем были вызваны слова Путина в его адрес. Политик напомнил о договоренностях, достигнутых в тот период в области международной безопасности. Так, в Женеве, Рейкьявике и на Мальте состоялись встречи глав США и СССР.

В дальнейшем это привело к подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Следующими стадиями были объединение Германии и окончание холодной войны, напомнил он.

Кроме того, заметил Горбачев, процесс расширения НАТО начался уже после того, как он перестал был главой государства. Наиболее активно альянс стал расширяться с 2000 года.

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Напомним, 12 июня в США была показана первая серия документальной ленты Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В числе тем, затронутых в беседе режиссера с российским лидером, был и вопрос о сделке между СССР и США о нерасширении НАТО на восток. Стоун отметил, что о такой договоренности упоминал и Горбачев, и в частности Джеймс Бейкер, бывший госсекретарем США с 1989 по 1992 год.

Владимир Путин подтвердил, что такая договоренность была. В период, когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, власти США и генеральный секретарь НАТО заверили Москву, что восточная граница НАТО не будет проходить дальше, чем восточный рубежГерманской Демократической Республики.

Однако, напомнил Путин, договор не зафиксировали на бумаге, что является ошибкой Горбачева. Бывший президент СССР ограничился устной договоренностью и ошибся.

«Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — заявил Путин.

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