Вашингтон, 14 июня, 2017, 07:36 — ИА Регнум. 46-летний Боб Баффнер назначен главным тренером «Флориды Пэнтерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

Nhl.com Боб Баффнер

Баффнер был помощником главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Питера Де Бора в течении двух последних сезонов и дошел до финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Он тренировал «Виндзор Спитфайерз» из ОХЛ (Хоккейная лига штата Онтарио в Канаде) и вместе с ними выиграл Мемориальный Кубок 2009 и 2010 года. Также был помощником Скотта Арниэля в «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне 2010/2011.

Это первая работа Баффнера в качестве тренера в НХЛ, и он 15-й тренер в истории «Пэнтерз». У бывшего защитника НХЛ было 72 очка (15 голов, 57 передач) в 630 играх, набранных в течение 10 сезонов вместе с «Баффало Сейбрз», «ПиттсбургПингвинз», «Калгари Флеймз», «Колорадо Эвелэнш» и «Каролина Харрикейнз». Свою игровую карьеру он завершил в 2006 году.

«Я всегда хотел тренировать в конце своей карьеры, — сказал Баффне. — Я много работал над этим и уделял много времени для развития игроков. Я положил все свое время на это и я готов! Теперь у меня есть много знаний о лиге. Я собираюсь сделать так, чтобы организация и поклонники гордились мной».

На данный момент единственной командой в НХЛ без тренера является «Баффало Сейбрз».