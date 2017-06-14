Лондон, 14 июня, 2017, 07:35 — ИА Регнум. 27-этажный жилой дом Grenfell Tower горит в районе Северный Кенсингтон на западе столицы Великобритании. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на очевидцев.

Ada Be Пожар в здании

«К зданию Grenfell Tower в районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем, — говорится в сообщении. — (…) Горят со второго по 27-й этажи здания».

Отмечается, что в результате ЧП пострадали несколько человек, однако точное число пока не приводится.

В настоящее время продолжается эвакуация людей из здания, которое, по мнению специалистов, в любой момент может обрушиться.

«Мы видим, как из здания падают обломки, мы слышим хлопки, мы слышим звук лопающегося стекла», — передает корреспондент ВВС с места событий.

Другие подробности пока неизвестны.