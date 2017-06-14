Мадрид, 14 июня, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Представители нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду опровергли обвинения в неуплате налогов. Об этом 14 июня сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агентство Gestifute, которое представляет интересы португальского футболиста.

Ludovic Péron Кристиано Роналду

«Никакой схемы уклонения от уплаты налогов нет. Никогда не было ни укрытия от налогов, ни даже намерений скрывать что-либо», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее прокуратура Мадрида подала иск в отношении нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Португальский футболист обвиняется в том, что в период с 2011 по 2014 год недоплатил налогов на сумму 14,7 млн евро.

Роналду обвиняется в неуплате налогов с доходов, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же ему предъявляются обвинения в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

Кроме того, налоговая служба Испании уличила Роналду в других нарушениях. Согласно подсчетам, за период с 2011 по 2013 год он не выплачивал около 600 тысяч евро ежегодно.

Допущенные футболистом нарушения квалифицируются как уголовное преступление, максимальное наказание за которое может составить до пяти лет тюремного заключения. Вместе с тем эксперты отмечают, что суд может принять во внимание в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и полное погашение задолженности. В этом случае наказание может составить только 15 месяцев.

После этого португалец добровольно выплатил сумму в размере 6 млн евро, чтобы избежать возбуждения против него уголовного дела.