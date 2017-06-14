Вашингтон, 14 июня, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Форвард Марко Дано согласился на краткосрочный однолетний контракт с зарплатой в размере 850 тысяч долларов, сообщает официальный сайт «Джетс».

Nhl.ru Марко Дано

В этом сезоне 22-летний игрок завершил контракт на начальном уровне и сыграл три сезона НХЛ с «Джетс», «Чикаго Блэкхокс» и «КолумбусБлюДжекетс».

Дано мог бы стать неограниченно свободным агентом 1 июля в случае его не подписания с «Джетс». Также, если «Джетс» не станут защищать Дано, то «Лас-Вегас Голден Найтс» сможет занести его в список новых игроков клуба, который будет объявлен на Драфте НХЛ (17 — 21 июня).

«Джетс» могут защитить семь форвардов, три защитника и одного вратаря, или же восьмерых конькобежцев и одного вратаря.