Берлин, 14 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Германия сократила экспорт вооружений в 2016 году на €1 млрд, передает Die Zeit, ссылаясь на официальные данные Федерального правительства.

Bundeswehr-Fotos Leopard 2 A5

Снижение экспорта фиксируется также в период с января по апрель 2017 года. Его объем составил €2,42 млрд по сравнению с €3,3 млрд за аналогичный период в 2015 году.

46,4% всего экспорта немецкого вооружений приходится на страны ЕС и НАТО. Поставки в другие страны в 2016 составили €3,67 млрд. Были такие крупные заказы как, например, морской военный корабль для Алжира.

За экспорт вооружений отвечает Федеральный совет безопасности Германии, членами которого являются канцлер ФРГ Ангела Меркель, вице-канцлер Габриэль Зигмар и семь членов правительства.

Все обсуждения проходят в рамках закрытого секретного заседания. Зигмар предложил принять новый закон об экспорте вооружений, согласно которому решения будут выноситься на голосование в бундестаге.

Данная инициатива будет обсуждена на заседании Федерального совета 14 июня.