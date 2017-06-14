Улан-Удэ, 14 июня, 2017, 07:22 — ИА Регнум. В Бурятии на территории Баунтовского и Муйского районов действуют три лесных пожара, тушение которых приостановлено решением комиссии по ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Greg Clarke Лесной пожар

В ведомстве пояснили, что возгорания не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РАЛХ, площадь этих пожаров — около 19,5 тыс. га.

По состоянию на утро 14 июня в Бурятии тушат 13 лесных пожаров на общей площади около 580 га. Из них шесть очагов локализованы в четырех районах на площади 214 га. На данный момент ведется их дотушивание. Еще семь очагов действуют на площади около 360 га в Северо-Байкальском, Еравнинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском районах.

В Муйском и Северо-Байкальском районах в связи со сложной лесопожарной обстановкой действует режим ЧС.

По данным РАЛХ, за сутки в регионе ликвидировали девять очагов возгораний на площади более 180 га на территории восьми районов и в пригороде Улан-Удэ. С возгораниями борются более 500 человек — лесная охрана, пожарные-парашютисты «Забайкальской базы авиационной охраны лесов», МЧС, местные жители и лесопользователи. Используется 91 единица тяжелой и лесопожарной техники.

Всего с начала 2017 года в Бурятии зарегистрировано 255 лесных пожаров на общей площади около 17,5 тыс. га. Также зарегистрировано 49 пожаров, возникших в зоне контроля, которые прекратили тушить по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС (на площади около 120 тыс. га). За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано 368 лесных пожаров на общей площади около 110 тыс. га, по которым проводилось тушение, и 309 пожаров на площади около 420 тыс. га, тушение которых прекратили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года власти Иркутской области также объявили о том, что принято решение не тушить два пожара в Катангском районе. возгорания находились в зоне космического мониторинга на труднодоступных землях под наблюдением лесопожарных формирований. Площадь этих пожаров превышала 18 тыс. га (в том числе 16,4 тыс. га, покрытых лесом). Однако вскоре правительство Иркутской области заявило, что эти возгорания ликвидированы.