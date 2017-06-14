Вашингтон, 14 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Уникальная запись реального боя по правилам смешанных боевых искусств (ММА) мастера боевых искусств и культового киноактера Брюса Ли, обнародованная 11 июня на YouTube-канале Bruce Lee Central, собрала более 10,5 млн просмотров.

Цитата видео настоящего боя Брюса Ли

Описание под видео гласит, что легендарный спортсмен Брюс Ли проводит бой с одним из своих лучших учеников Тедом Вонгом в калифорнийской школе «Джит Кун-До» в США.

«Видео реального боя актера Брюса Ли по правилам ММА, — говорится в сообщении. — Он сражается с одним из своих лучших учеников Тедом Вонгом».

Отмечается, что из-за правил соперникам пришлось использовать защитную амуницию.

Напомним, Брюс Ли — известны актер, сценарист, продюсер, кинорежиссёр и философ, а также китайский популяризатор и реформатор боевых искусств.

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