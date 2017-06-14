Вашингтон, 14 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на слушаниях в сенате 13 июня, что все «без исключения» союзники США просят его заняться улучшением отношений с Россией.

Мир. Советский плакат

По его словам, улучшение ситуации является американским подходом — подходом администрации президента Дональда Трампа. Союзники и партнеры «большие и маленькие» просят США заняться отношениями с Россией, улучшить их.

Это говорят «союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии, уточнил Тиллерсон. По мнению союзников США, ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию.

«Люди меня умоляют, чтобы я взаимодействовал (с Россией) и пытался улучшить нынешнюю ситуацию», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Тиллерсон отметил, что власти США хотят начать использовать «более изощренные подходы» к пропагандистскому воздействию на население России, в том числе через применение социальных сетей, теле‑ и радиовещание.

Что касается санкций, глава Госдепа подчеркнул, что администрация Белого дома не поддерживает существующий и согласованный в Сенате Конгресса США законопроект, согласно которому, предусмотрено ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России.