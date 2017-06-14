Химки, Московская область, 14 июня, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой Лиги ВТБ. Это произошло после третьего матча финальной серии против подмосковных «Химок». Встреча завершилась со счетом 95:72 в пользу «армейцев».

Mil.ru ЦСКА

Баскетболисты ЦСКА обеспечили себе преимущество в 22 очка уже по окончании первой четверти. В дальнейшем они контролировали ход встречи и не позволили сопернику приблизиться к себе.

Самым результативным игроком в этом матче стал защитник «армейцев» Нандо де Коло, набравший 20 очков. В составе «Химок» наибольшую активность показал Алексей Швед, набравший 17 очков.

Таким образом, ЦСКА в восьмой раз выиграл Единую Лигу ВТБ.

Единая Лига ВТБ. Финал. 3-й матч: «Химки» (Химки) — ЦСКА (Москва) —72:95 (12:34, 22:22, 18:23, 20:16)