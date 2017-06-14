Дублин, 14 июня, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Глава правительства Ирландии Энда Кенни объявил о своей отставке 13 июня, передает Die Zeit.

Флаг Ирландии

Об этом он официально заявил перед депутатами парламента.

«Для меня было большой честью занимать данный пост шесть лет, а также в течение 15 лет возглавлять мою партию», — отметил Кенни.

После своего выступления премьер-министр вручил прошение об отставке президенту Майклу Хиггинсу.

Энда Кенни возглавлял партию «Объединенные ирландцы» с 2002 года. О своем желании покинуть пост лидера правящей партии он сообщил в мае 2017 года.

2 июня состоялись внутрипартийные выборы, в результате которых победу одержал Лео Варадкар, у которого есть все шансы занять пост премьер-министра после отставки Кенни.

Если 38-летний Варадкар станет его преемником, то он будет самым молодым премьер-министром страны, к тому же первым гомосексуалом на этом посту, добавляет издание.