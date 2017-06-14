Якутск, 14 июня, 2017, 07:15 — ИА Регнум. В котельной микрорайона Аэропорт, принадлежащей одному из предприятий села Оленёк в Якутии, обнаружена утечка нефтепродуктов из трубы, по которой поступало топливо. Разлитые в результате недосмотра нефтепродукты пришлось откачивать, а также проводить заградительные работы, чтобы избежать загрязнения возле жилых объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве охраны природы республики.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

Читайте также: В Якутии снова ликвидируют разлив нефтепродуктов

Причины разлива выясняются сейчас в ходе административного расследования. С места загрязнения отобраны пробы почвы. Происшествие находится на контроле Оленёкской инспекции охраны природы.

Ещё один очаг загрязнения нефтепродуктами найден в Жатае на базе технической эксплуатации флота Ленского объединённого речного параходства (ЛОРП). Там, проводя очистку топливных ёмкостей отработанную воду слили на почву. На территории площадью в 49,41 кв. м. образовалась лужа с нефтяной пленкой и с характерным запахом. Допустимое содержание нефтепродуктов было превышено на нефтяном пятне в 38,3 раза.

В министерстве охраны природы сделали вывод, что ЛОРП нарушило Федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды». Теперь этому предприятию грозит крупный административный штраф за негативное воздействие на окружающую среду.

Однако привлечь ЛОРП к ответственности могут только федеральные надзорные органы, а потому данные исследования по допущению загрязнения почвы на территории пароходства нефтепродуктами переданы в Росприроднадзор республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разливы нефтепродуктов были допущены в Мирнинском районе Якутии (перевернулось перевозившее нефть транспортное средство), в Оленёкском районе разлив нефтепродуктов на территории населённого пункта Харыялах, в Аллаиховском районе на складе ГСМ аэропорта Чокурдах.

Читайте также: В трёх районах Якутии произошёл разлив нефтепродуктов