Будапешт, 14 июня, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Венгрия 13 июня приняла закон, который усиливает контроль над неправительственными организациями (НПО) с иностранным финансированием со стороны государства, передает Die Tagesschau.

RadioKirk Иностранный агент

Несмотря на протесты со стороны представителей ЕС и ООН, закон поддержали 130 депутатов парламента, против высказались 44.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил НПО с иностранным капиталом во вмешательстве во внутренние дела страны.

В первую очередь это коснулось тех НПО, которые спонсирует фонд американского миллионера Джорджа Сороса.

Данный закон коснется тех НПО, финансирование которых из-за рубежа составляет более €24 тыс.

Они должны будут регистрироваться как «организации с иностранным финансированием» и ежегодно предоставлять отчет.