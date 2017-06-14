Ухань, Китай, 14 июня, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Шесть человек погибло из-за проливных дождей в китайской провинции Хубэй, расположенной в центре страны, передает 13 июня агентство «Синьхуа».

Ливень

Ливни стали причиной природных катастроф как минимум в одиннадцати городах провинции. Более 1000 жителей были переселены, в то время, как 415 200 человек сообщили о повреждении или разрушении собственности, сообщают местные власти.

Более 250 домов были разрушены, порядка 41 тыс. га угодий было затоплено, что нанесло прямого экономического ущерба на 311 млн юаней ($46 млн).

Летом наступает сезон дождей в Хубэе. Паводки нанесли серьезный ущерб в регионе в прошлые годы.

С прошлой недели дожди накрыли большую часть центрального, восточного и южного Китая. На юге страны, провинции Гуаньдун дожди резко усилились после прихода тайфуна Мербок, который привел к сходу оползня вечером 12 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один человек пропал без вести и еще 120 тыс. человек лишились крова или имущества в китайской провинции Гуйчжоу.