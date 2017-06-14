Радио REGNUM: первый выпуск за 14 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Молдавия обвинила дипломатов РФ в вербовке гагаузов для войны в Донбассе;
- Додон рискует лишиться должности из-за «российской пропаганды»;
- Минобороны Германии: НАТО нужно вести переговоры с РФ, но с позиции силы;
- Минфин пересел на такси и сэкономил 11 млн рублей;
- В Калужской области установили первый в России памятник князю Ивану III.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/349