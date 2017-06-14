Стрельба на станции в Баварии: ранены 4 человека
Мюнхен, Германия, 14 июня, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Житель Мюнхена открыл огонь на пригородной станции Унтерферинг (Бавария) 13 июня, передает Die Welt.
Как сообщают местные СМИ, мужчина был признан психически невменяемым. По словам очевидцев, он повздорил с пассажирами в поезде.
Когда на место инцидента приехали сотрудники полиции и попросили его предъявить документы, он выхватил у одного оружие, открыл огонь и ранил четырех людей.
Сотрудница полиции получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу.
Самого преступника схватили, сейчас он также находится в больнице под наблюдением, так как со стороны полиции ему были нанесены ранения, после которых он перенес операцию.
Позже 37-летний мужчина будет допрошен сотрудниками полиции. МВД Баварии исключает теракт.