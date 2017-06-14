Челябинск, 14 июня, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Несмотря на затяжное начало лета, аграрии Южного Урала завершили сев яровых в планируемый период — с 10 мая по 1 июня. В региональном правительстве рассчитывают на хороший урожай, но готовятся к ответственному периоду.

Борис Кустодиев. Пашня. 1917

«Впереди ответственное время, чтобы получить и собрать урожай нужного качества. Кроме того, необходимо сосредоточиться на своевременной заготовке качественных кормов, обработке паров и освоении неиспользуемых земельных участков», — сообщил дальнейшие планы министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков.

Сегодня, 13 июня, в региональном министерстве сельского хозяйства состоялось селекторное совещание с районами. Главы отчитались о результатах. Первыми завершили посевную в Агаповском и Кизильском районах. В числе лучших Брединский район. Завершив сев у себя на самой большой в области площади — 182 тыс. гектаров, брединские предприятия помогли посеять Варненскому району. Таким образом, площади посевов у варненских аграриев были сохранены.

Успешное начало работ по севу, по словам чиновников Минсельхоза, стало возможно благодаря высокой технической вооруженности предприятий, подготовке которых в том числе способствовало правительство региона. Не обошлось без расчета на хороший урожай за счет погоды. Пока она благоволит, прошедшие в начале июня обильные осадки должны способствовать хорошему урожаю, считают агрономы.

Об успешности посевной сообщают и руководители средних хозяйств. Однако для них все же сложнее было осуществлять посевные работы, так как выросли цены на дизельное топливо (в среднем на три рубля), а также на запасные части к сельхозтехнике.

«Что ожидать от нынешней посевной, пока сказать сложно. Всходы нормальные, что могли, то сделали. В принципе, сейчас от погоды зависит. На прогнозы особо не ориентируемся, но ждем, что будет хорошая погода. Цены на солярку подросли, на запчасти сильно выросли. А цены на зерно упали», — сообщил фермер Юрий Шнуряев.

При этом особого расчета на помощь, например, от недавно созданного «Союза участников зернового рынка Челябинской области», мелкие и средние аграрии не ожидают, так как резонно полагают, что это объединение крупных производителей для защиты их интересов.

Есть и другие опасения у хлеборобов, как ни парадоксально, но связано это с возможным большим урожаем зерновых. Причина — низкие цены, по которым становится невыгоден сбор зерна.

«Иногда думаю — не дай бог, опять урожай большой будет», — иронизирует Шнуряев.

Увеличивать площадь под более дорогие сорта пшеницы также проблематично по причине сложностей с реализацией.

«Твердые сорта я убавил, потому что проблема ее (пшеницу — ИА REGNUM ) сдать. Занижают «стекло» (класс пшеницы — ИА REGNUM ), руки выворачивают. От «зерносоюза» ничего не ждем. Деятельность таких объединений замкнута на работу некоторых элеваторов, где идет взаимодействие с крупными партиями зерна», — пояснил хлебороб.

Юрий Шнуряев отметил, что независимая лаборатория (по определению класса зерна) была бы выходом, если сделать ее государственной. А местная лаборатория, по мнению агрария, не сможет быть независимой, и, вероятно, будет кому-то «подыгрывать».

Отметим, Челябинская область самая большая по посевным площадям среди регионов в УрФО. В 2017 году яровыми зернобобовыми засеяно 1 млн 349 тыс. гектаров, что выше плана на 8,5 тыс. гектаров и на 20 тыс. гектаров больше, чем в 2016 году.

Пшеницы посеяно на 10 тыс. гектаров больше, чем было в планах, — 925 тыс. гектаров. Пшеница твёрдых сортов — дурума — посеяна на площади 152 тыс. гектаров, что на 15 тыс. больше, чем в 2016 году.

До 33,4 тыс. гектаров доведены площади посеянной гречихи (больше на 2,8 тыс.), на 15 тыс. гектаров посажен горох (увеличение на 6 тыс.), площадь сева люпина белого увеличена в три раза (до 1,2 тыс. гектаров). При увеличении посевов бобовых культур и сои, считают специалисты, можно рассчитывать не только на диверсификацию производства сырья, но и на улучшение плодородия почвы за счёт накопления азота, так как если после бобовых культур посадить другие культуры, они дадут больший урожай. Увеличены площади сева сои, льна и подсолнечника до 110,7 тыс. гектаров (рост на 6 тыс.), также увеличена совокупная площадь посевов масличных культур.